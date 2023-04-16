مخيم شعفاط: مقتل شاب وإصابة آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار

قُتل شاب (33 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، اليوم الأحد.

ووصل المصابان إلى حاجز مخيم شعفاط، حيث قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لأحدهما إذ كان فاقدا للوعي، بينما الآخر الذي كان برفقته في السيارة وصفت حالته بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هار هتسوفيم" في القدس لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وادعت شرطة الاحتلال أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وادعت أن خلفيتها جنائية دون أن تبلغ عن اعتقال مشتبهين.