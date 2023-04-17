اتهام شابة من رهط بالتخطيط لطعن شرطي بالقدس

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشابة أسماء أبو تكفة (31 عاما) من مدينة رهط، نسبت إليها محاولة تنفيذ عملية طعن شرطي إسرائيلي في منطقة باب العامود بالقدس، قبل نحو أسبوعين.

وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال الشابة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدها.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشابة "تنفيذ مخالفات بعمل إرهابي وهو محاولة قتل، وحيازة سكين، وعرقلة عمل الشرطة".

ووفقا للائحة الاتهام "تزودت المتهمة بمقص طوله 15 سم، وضعته في حقيبتها وخرجت للعمل، وذلك بهدف تنفيذ عملية طعن انتقامات اوفاة محمد العصيبي. خلال اليوم وصلت المتهمة إلى منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ووقفت بمحاذاة محطة فحص للشرطة، وشاهدت شرطيين كانوا في المحكمة ومحيطها وانتظرت حتى تحين الفرصة لتنفيذ مخططها. أثارت المتهمة بتصرفاتها شكوك أفراد الشرطة وتوجهوا إليها. يعد ذلك، حاولت المتهمة إدخال يدها إلى حقيبتها فطلب أفراد الشرطة منها فحص الحقيبة، لكن المتهمة هربت نحو الدرج المحاذي فاعتقلها أفراد الشرطة وسط رفضها لاعتقالها".