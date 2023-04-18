مقتل إبراهيم عبد الهادي من إكسال في جريمة إطلاق نار قرب العفولة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتُكبت بمحطة الوقود في مدخل القرية التعاونية "يفعات" بالقرب من مدينة مدينة العفولة في مرج ابن عامر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن مقتل إبراهيم عبد الهادي من بلدة إكسال.

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل رجل في جريمة إطلاق نار بمحطة الوقود في مدخل القرية التعاونية "يفعات" بالقرب من مدينة مدينة العفولة في مرج ابن عامر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، قُتل إبراهيم عبد الهادي، في الأربعينيات من العمر، اليوم، في جريمة إطلاق نار وقع بالقرب من محطة الوقود عند مفرق "يفعات" على شارع 73. وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتبيّن أنها عملية اغتيال، على ما يبدو، لأسباب جنائية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.

تفاصيل أوفى بعد قليل...