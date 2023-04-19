أعمال بحث عن شخص فقدت آثاره في بحيرة طبرية

تعرض شاب للغرق عند نزوله من قارب في بحيرة طبرية، فيما شرعت الشرطة وطواقم الإنقاذ بأعمال بحث عن الشاب.

فقدت آثار شاب بعدما سحبته مياه بحيرة طبرية وتحديدا في شاطئ "كورسي" عند نزوله من قارب، اليوم الأربعاء.

واستدعيت قوات من الشرطة إلى المكان، وشرعت بأعمال بحث عن الشاب المفقود بمساندة مروحية ووحدة من الغواصين.

وجاء في التفاصيل، أن أعمال البحث عن الشاب المفقود تجري بين شاطئ "لفنون" وشاطئ "حلوكيم".

وأفيد بأن بلاغا وصل إلى "نجمة داود الحمراء" عند الساعة 17:10 من شابة ذكرت أنها وزوجها استقلا قاربا ودخلا مياه البحيرة في مكان غير مرخص للسباحة بعمق أكثر من 300 متر.

وأضافت أن زوجها قفز من القارب من أجل السباحة، وعندها بدأت رياح قوية أدت إلى سحب الشاب وابتعاده عن القارب.

وفي أعقاب ذلك استدعيت الشرطة وطواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان وجرى تخليص الشابة، فيما تتواصل أعمال البحث عن الشاب المفقود في البحر والأرض والجو.

ولم تعرف حتى الآن هوية الشاب المفقود.