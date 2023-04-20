رسميا: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء اليوم، الخميس.

أعلنت السلطات الرسمية في كل من فلسطين والأردن والسعودية ومصر وقطر والإمارات والعراق واليمن والبحرين والكويت، مساء اليوم، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن يوم غد، الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي، في بيان، إنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام، ثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".

وأضاف أنه "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بحلول هذا العيد".

وكان المفتي قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام، هي في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة صباحا، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن "المحكمة العليا للبلاد أعلنت أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام الهجري 1444، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وبذلك يكون شهر رمضان انتهى في يومه الـ29.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان، أن يوم غد، الجمعة، هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم السبت المقبل "هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال".

وبدأ شهر رمضان في الخميس 23 آذار/ مارس الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها فلسطين والسعودية ومصر وتركيا، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.