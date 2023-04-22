المسجد الأقصى: الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويخلّف أضرارا

من آثار الخراب في مصلى باب الرحمة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى وقامت بتخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله".

وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، بيانا، قال فيه إن "مجموعة من أفراد شرطة الاحتلال قامت، صباح اليوم السبت، باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وقاموا بخلع وتكسير تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بطريقة تعبر عن حقد أسود دفين من قبل أفراد الشرطة ومسؤوليهم".

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أن "هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته لن تتحقق بإذن الله تعالى".

وأوضح المجلس أن "مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هذا المسجد الذي سيبقى مسجدا إسلاميا خالصا بإذن الله تعالى لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين جميعا".

وعبر المجلس عن رفضه "لهذه التدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال إعمار المسجد الأقصى المبارك، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى المبارك".

وأدانت الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة "العمل الهمجي والتخريب الذي نفذته قوات الاحتلال في مصلى باب الرحمة".

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بمثابة تخط جديد للخطوط الحمراء، وإمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها وخاصة المسجد الأقصى".

وقال حمادة إننا "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني لضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وكان قد أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، صباح يوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة وسط أجواء احتفالية تعالت خلالها تكبيرات العيد.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن أكثر من 120 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وبدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

ووزع فلسطينيون الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.