أريحا: شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر

أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عن استشهاد الشاب سليمان عايش متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد عايش.

استشهد شاب وأصيب 3 شبان بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية مخيم عقبة جبر، أحدهم تم اعتقاله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمخيم.

وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عن استشهاد الشاب سليمان عايش متأثراًبإصابته برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد عايش.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وانتشرت في أزقته، واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها.

وشهدت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، تجاه الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل التي قامت بتفتيشها بشكل دقيق والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال من المخيم، سليمان عايش، إبراهيم الحبش، حسام فرج، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، وتنصب حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة الفلسطينيين.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى99، بينهم 6 شهداء منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الحالي.