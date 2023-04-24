سورية: قصف إسرائيلي يستهدف موقعا لحزب الله في القنيطرة

المرصد السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في جبل الشيخ قصفت بأكثر من 20 قذيفة صاروخية موقعا يقع غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، تتمركز فيه ميليشيات مقربة من حزب الله

قصفت قوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة صاروخية، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين.

وأفاد المرصد بأنه تتمركز في موقع قرص النفل ميليشيات مقربة من حزب الله اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 آب/أغسطس الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في 18 نيسان/أبريل الجاري، قصفا بريا استهدف نقاط ضمن مناطق تتواجد فيها الميليشيات التابعة لإيران على أطراف بلدة صيدا في ريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وحسب المرصد، فإن هذا القصف جاء ردا على قيام المليشيات الإيرانية برصد تحركات الاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي السورية على الحدود مع الجولان المحتل.