السودان: الجيش يحتجز البشير في مستشفى نقل إليه قبل اندلاع القتال

كان البشير بين مجموعة "من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية".

أعلن الجيش السوداني في بيان اليوم، الأربعاء، أن الرئيس السابق، عمر البشير، محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نقل إليه قبل اندلاع القتال في 15 نيسان/ أبريل في الخرطوم.

وقال البيان الذي جاء بعد إعلان مساعد سابق للشير، أحمد هارون، فرارهم من سجن "كوبر"، أن البشير كان بين مجموعة "من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية".

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية السودانية في بيان اليوم إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن "كوبر" في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق البشير ومسؤولين كبار آخرين.

وأوضح البيان أن اقتحام "كوبر" تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء.

وذكر البيان أن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 نيسان/ أبريل.