قراصنة "أنونيموس سودان" يعطّلون مواقع إلكترونية لموانئ إسرائيلية

هاجمت مجموعة قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" اليوم، الأربعاء، مواقع إلكترونية إسرائيلية، بينها مواقع شركة موانئ إسرائيل وميناء حيفا، وتسببت بتعطيلها

هاجمت مجموعة قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" اليوم، الأربعاء، مواقع إلكترونية إسرائيلية، بينها مواقع شركة موانئ إسرائيل وميناء حيفا، وتسببت بتعطيلها. ويأتي هذا الهجوم السيبراني في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل يوم استقلالها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم السيبراني تسبب بحجب الخدمات عبر الإنترنت، إثر انهيار خوادم هذه المواقع، من دون استخراج معلومات منها.

واستهدفت "أنونيموس سودان"، أمس، 15 موقعا إسرائيليا مهما عبر هجوم سيبراني، بما في ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، وذلك في أعقاب استهدافها لموقعي الموساد ومؤسسة التأمين الوطني.

والمواقع الإلكترونية الإسرائيلية المستهدفة، بحسب موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني، تابعة لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت".

وأفادت مجموعة "أنونيموس سودان" بأنها عطّلت الدخول لمواقع هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، وشركة المواصلات العامة "إيغد" وبنك "ديسكونت".

وهدد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أمس، بأنه "لا أنصح جميع أولئك من الخارج، الذين يتمنون اتساع الشرخ الداخلي (الإسرائيلي) ويحاولون أيضا المساعدة بذلك ويختبروننا بعمليات إرهابية والتحريض وإطلاق القذائف الصاروخية، بأن يتحدوا هذا الفريق. فسوف يلتقون به في مخيماتهم وبيوتهم وخوادمهم".