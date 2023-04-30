منظمة المعلمين تعلن الإضراب في صفوف العاشر والحادي عشر الثلاثاء المقبل

في ظل عدم التقدم في المفاوضات بين منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية وبين وزارتي التعليم والمالية حول التوصل إلى اتفاق أجور جديد للمعلمين، المنظمة تعلن عن "إضراب تحذيري" في العواشر والحوادي عشر في جميع مدارس البلاد، الثلاثاء.

أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، مساء اليوم، الأحد، الإضراب في جميع صفوف العاشر والحادي عشر في جميع مدارس البلاد، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إجراء تحذيري في محاولة للضغط على وزارة المالية في ظل عدم تقدم المفاوضات حول اتفاق أجور جديد للمعلمين.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار محكمة العمل، أمرا احترازيا يقضي بمنع الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، في صفوف العواشر والحوادي عشر، وكان مقررا اليوم، الأحد، وذلك بعد أن توجهت وزارتا التعليم والمالية ومركز الحكم المحلي، للمحكمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان صدر عن منظمة المهلمين في المدارس فوق الابتدائية أن الإضراب المقرر الثلاثاء هو إجراء "تحذيري"، وأشارت إلى أنه "مرت سبعة أيام منذ أن قررت المحكمة أن الدولة يجب أن تجري مفاوضات جوهرية وجدية (مع منظمة المعلمين) ولم يتغير شيء، وهذا بعد أكثر من عام على مفاوضات غير مثمرة".

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، إنه "يؤسفني أن أرى قلة الاهتمام الذي أبداه وزير التعليم، يوآف كيش، بما يحدث في نظام التعليم، بما في ذلك النقص في المعلمين المهنيين، وفي استهتار المسؤولين في وزارة المالية في ادعاءات المعلمين في المدارس فوق الابتدائية".

ونفذت منظمة المعلمين في الشهرين الأخيرين خطوات احتجاجية بسبب عدم تقدم المفاوضات حول أجور المعلمين، وبينها عدم قيام المعلمين بفعاليات خارج ساعات التعليم، والامتناع عن الخروج لرحلات مدرسية وعدم تقديم علامات الطلاب في الامتحانات.

وتطالب منظمة المعلمين بأن يكون راتب المعلم المبتدئ 12 ألف شيكل، بينما قدمت وزارة المالية اقتراحا بأن يكون هذا الراتب 9800 شيكل بدلا من 8500 شيكل اليوم. وفي عرض لاحق، اقترحت الوزارة رفع راتب المعلم المبتدئ إلى 10 آلاف شيكل، وزيادة طفيفه في أجور المعلمين الأكثر خبرة.

وبحسب اقتراح وزارة المالية، فإن راتب المعلم المبتدئ الذي يحمل لقب الماجستير سيكون 10 آلاف و300 شيكل وأن يرتفع راتب المعلم بشكل تدريجي بزيادة تتراوح ما بين ألف شيكل بعد خمسة سنوات عمل وبضع مئات الشواكل مقابل فترة أقدمية أطول. كذلك تطالب الوزارة بألا تنفذ منظمة المعلمين إجراءات احتجاجية لفترة طويلة.