مقتل شاب في انفجار سيارة بمنطقة حيفا

أسفر انفجار سيارة في "كريات بيالك" بمنطقة حيفا عن مقتل شاب (25 عاما) بعد فشل محاولات إنعاشه في مستشفى "رمبام".

قُتل شاب (25 عاما) إثر انفجار سيارة في "كريات بيالك" بمنطقة حيفا، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا في القسم السفلي من جسده.

وقال مضمد من المكان إنه "مع وصولنا إلى المكان كان الشاب خارج السيارة التي اشتعلت بها النيران، إذ عانى جروحا خطيرة في القسم السفلي من جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وقد وصفت حالته ببالغة الخطورة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وجاء عن مستشفى "رمبام" أنه "جرى إقرار وفاة المصاب في قسم العلاج المكثف بعد محاولات إنعاشه، فيما لم تعرف هويته بعد".

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها باشرت التحقيق في ملابسات انفجار السيارة، دون أن تبلغ عن الخلفية.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها عملت على إخماد الحريق في السيارة ومنع انتشاره إلى سيارات أخرى في المكان.