الثانية بأسبوع: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

أضاف الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقرا له في بيان مقتضب له أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز.

قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية إن إيران احتجزت، اليوم الأربعاء، ناقلة نفط في مياه الخليج في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.

وأضاف الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقرا له في بيان مقتضب له أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز.

ووفقا للبيان، فإن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة. ونشرت البحرية الأميركية صورا لسفن حراسة صغيرة تحيط بالناقلة.

ولم تعلق إيران فورا على أنباء احتجاز ناقلة النفط.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في يوم 27 نيسان/أبريل الماضي، قالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت ناقلة نفط تحمل اسم "Advantage Sweet" ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامج طهران النووي.

وكانت ناقلة النفط قد وصلت إلى مكانها للتو قادمة من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها هيوستن في تكساس.

واعتبر الأسطول الخامس الأميركي أن "سلوك إيران يتعارض مع القانون الدولي ويزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين. وينبغي على إيران الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

وقالت البحرية الأميركية إنه "في العامين الماضيين، احتجزت إيران بشكل غير قانوني ما لا يقل عن خمس سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط".

وفي السنوات الأخيرة تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، ومن ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيرة ومصادرة ناقلات نفط.