هنيّة: نحمّل الاحتلال مسؤوليّة استمرار العدوان على غزة واتصالات مع مصر وقطر لوقفه

قال هنية في بيان صدر عن الحركة، بعد انتصاف ليل الثلاثاء: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليّة ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان على قطاع غزة".

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مسؤولية استمرار العدوان على غزّة.

وشنّ جيش الاحتلال، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قصفا لمواقع في قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع صوب المستوطنات المحاذية، وذلك على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان، فجر الثلاثاء، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام دام 87 يوما.

وأعلن جيش الاحتلال أنه وجه ضربة جوية لقطاع غزة، فيما دوت انفجارات عديدة في غزة؛ وأفادت مصادر محلية في القطاع بأن طائرات الاحتلال ضربت عدة مواقع في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات للقطاع، تبعها إطلاق رشقة صاروخيّة أخرى من القطاع المحاصَر، بعد ذلك بوقت وجيز.

وقال هنية في بيان صدر عن الحركة، بعد انتصاف ليل الثلاثاء: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليّة ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان على قطاع غزة".

وأضاف هنيّة: "نجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على غزة".

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