استشهاد الأسير خضر عدنان مضربا عن الطعام لسبعة وثمانين يوما في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان مضربا عن الطعام، فيما كان وضعه الصحي يتراجع تدريجيا، ولم توافق محكمة الاحتلال على طلب سابق، الإفراج عنه بكفالة.

استشهد الأسير الشيخ خضر عدنان، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مضربا عن الطعام للمرّة السادسة خلال السنوات الأخيرة، وأطولها، والتي امتدّت سبعة وثمانين يوما، منذ اعتقاله يوم 5 شباط/ فبراير الماضي؛ رفضًا لاعتقاله، ورفضا للتهم الموجهة إليه. وباستشهاد الأسير خضر عدنان، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيدًا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت مصلحة سجون الاحتلال في بيان أصدرته، فجر اليوم الثلاثاء. كما أكّدت الحركة الأسيرة استشهاد الأسير، بعد ذلك بوقت وجيز. ولم يذكر البيان اسم الأسير الشهيد مباشرة، غير أنه أشار إلى تاريخ بدء إضرابه عن الطعام، وكذلك إلى التهم المزعومة، الموجّهة بحقّ الشهيد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى رسميا باستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، بعد معركة إضراب خاضها عن الطعام، واستمرت لمدة 87 يومًا، رفضًا لاعتقاله".

وذكر نادي الأسير أن "الاحتلال الإسرائيلي، اغتال الأسير الشيخ خضر عدنان"، القياديّ في حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "سبق إصرار".

وكان الأسير الشهيد خضر عدنان، قد "خاض إضرابات عن الطعام، أولها في عام 2004 لمدة 25 يوما، والثاني في عام 2012 لمدة 67 يوما، والثالث عام 2014 لمدة 54 يوما، والرابع عام 2021 لمدة 25 يوما"، بالإضافة إلى إضرابه الذي استشهد وهو مستمرّ فيه، بحسب ما أفاد "مكتب إعلام الأسرى".

يأتي ذلك فيما كانت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير الشهيد خضر عدنان، على قرار سابق صدر عن المحكمة، وفيه رفضت الإفراج عنه بكفالة، بحسب ما أعلن نادي الأسير.

الشهيد خضر عدنان

كما جاء القرار حينها، في ظل الوضع الصحي البالغ الخطورة الذي كان الأسير الشهيد قد وصل إليه، بعد 85 يومًا من الإضراب عن الطعام، وكان الشهيد حينها لا يزال يرفض إجراء الفحوص الطبية، وكذلك أخذ المدعمات.

وقالت إدارة سجون الاحتلال في بيان: "توفي صباح اليوم الموافق 2 أيار 2023، سجين أمني مضرب عن الطعام، وهو معتقل حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقه. يذكر بأنه تم تقديم لائحة إتهام بحقه على خلفية تورطه في مخالفات إرهابية"، على حدّ وصفها.

وزعمت إدارة سجون الاحتلال أن الشهيد الأسير "الذي رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، قد وجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه"، مضيفة: "جراء ذلك؛ خضع لـ(عملية إنعاش)، ثم تم نقله إلى مستشفى ’أساف هاروفيه’، حيث تم الإعلان عن وفاته".

وأشار البيان إلى أنه "تم إبلاغ الجهات التنسيقية عن خبر وفاته".

وكانت جلسة محكمة قد عُقدت للشهيد، الأحد الماضي، وبحضوره عبر "الفيديو كونفرنس". وحتى استشهاده، رفضت سلطات الاحتلالـ السّماح لعائلة عدنان بزيارته، حيث كان يحتجَز في "عيادة سجن الرملة".

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير، إن القرارات التي صدرت في قضية الأسير عدنان حتى اللحظة، تعكس قرار الاحتلال ونيته بقتل الأسير عدنان.

(Getty Images)

والشهيد الأسير عدنان، كان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة في الضفة الغربية، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

والشهيد خضر عدنان، أسير محرر، كان قد أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام، علما بأن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.