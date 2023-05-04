هجوم المسيّرتين على الكرملين: روسيا تتّهم واشنطن بالوقوف وراء "محاولة اغتيال بوتين"

روسيا تتّهم واشنطن بأنها أمرت كييف بشنّ الهجوم بالمسيّرات على الكرملين، كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنّ "الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتّخذ بُعدا غير مسبوق".

اتّهمت الرئاسة الروسية واشنطن، اليووم الخميس، بأنها أمرت كييف، بشنّ هجوم المسيّرتين الذي قالت موسكو إنه استهدف الكرملين، الأربعاء، بقصد اغتيال الرئيس، فلاديمير بوتين، والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أيّ ضلوع؛ كما قرّرت تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو.

وندّدت روسيا بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها، وذلك غداة الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنّ "الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتّخذ بُعدا غير مسبوق".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّه سيتمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، موضحا أنّ بوتين، يمارس عمله، اليوم الخميس، في الكرملين.

وقال بيسكوف للصحافيين إنّ بوتين "يعمل في الكرملين، وسيجري لقاء مهما مع وزير التنمية الاقتصادية"، مؤكّدا أنّه سيتمّ "تعزيز" التدابير الأمنية بعد الهجوم المفترض.

وذكر أنّ "جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماما".

وأضاف أن "القرارات المتعلقة بهجمات كهذه، لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها"، مؤكّدا أنّه سيتمّ "تعزيز" التدابير الأمنية بعد الهجوم المفترض.

وقال: "سيتم تعزيز كل ذلك، بالتأكيد، وقد تمّ تعزيز كلّ شيء في إطار الاستعدادات للعرض" العسكري، في الساحة الحمراء في موسكو إحياء لذكرى التاسع من أيار/ مايو، أي الانتصار على ألمانيا النازية.

واوضح أنّ "متخصّصين" في صدد "إجراء تحاليل معمّقة"، لفهم كيفية تنفيذ الهجوم المفترض بمسيّرتين.

وتكرّرت في الأيام الأخيرة عمليات توغّل المسيّرات، وأعمال التخريب، بواسطة قنابل على الأراضي الروسية.

يأتي ذلك فيما كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد نفى أمس، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدما أعلنت إسقاط مسيرتين استهدفتا الكرملين.

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وصرّح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي، بالقول: "لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا".

وأضاف: "لا نهاجم بوتين أو موسكو. لا نملك ما يكفي من الأسلحة للقيام بذلك".

وسُئل زيلينسكي عن سبب اتهام موسكو لكييف، فأجاب أن "روسيا لم تحقق انتصارات". وقال إن "بوتين لم يعد قادرا على تحفيز مجتمعه ولم يعد قادرا على إرسال جيشه ليموت من أجل لا شيء".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم"، مضيفا: "أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين".

ومن جانبه، دعا الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، إلى "تصفية" الرئيس الأوكراني ردا على الهجوم الذي نسبته موسكو إلى كييف.

وكتب مدفيديف وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي عبر "تليغرام": "بعد الاعتداء الإرهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".

وحظرت موسكو تحليق الطائرات المسيرة في سمائها على خلفية إعلانها إحباط محاولة لاغتيال بوتين.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه "سيتم حظر إطلاق الطائرات المسيرة في سماء المدينة اعتبارا من اليوم، باستثناء تلك التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة".

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وأضاف أن أي إطلاق غير مصرح به لطائرات بدون طيار في سماء موسكو يعد "جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية".

وفي إعلانه أمس الأربعاء، قال الكرملين إن "طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا الليلة الماضية مقر إقامة الرئيس بوتين في الكرملين"، فيما وصفته بمحاولة اغتيال "إرهابية".

وأكد البيان أن "الجيش الروسي وأجهزة المخابرات أحبطتا الهجوم عبر تعطيل كلتا الطائرتين، وبالتالي لم تقع إصابات، ولم يصب الرئيس الروسي بأذى ويواصل العمل كالمعتاد".

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