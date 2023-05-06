مقتل شاب من صندلة برصاص يهودي

أقدم يهودي على إطلاق النار على شاب عربي من صندلة وأرداه قتيلا بعد عراك بينهما في الشارع، فيما قالت الشرطة إنها اعتقلت القاتل وبحوزته المسدس.

من المكان (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل الشاب ديار عمري (20 عاما) من صندلة برصاص شاب يهودي قرب البلدة في منطقة مرج ابن عامر، اليوم السبت.

ووصل المئات من أهالي صندلة إلى مدخل "غان نر" واحتجوا على قتل الضحية عمري، فيما وقعت مناوشات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا قنابل الصوت على المحتجين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين بادعاء إلقائهما الحجارة، فيما دعت سكان "غان نر" إلى عدم الخروج "خشية تعرضهم لإلقاء حجارة".

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل "موشاف غان نر" الواقعة قرب بلدتي صندلة والمقيبلة.

وأظهر توثيق مصور تهجم القاتل على الضحية حينما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم اليهودي على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى إصابة حرجة في جسده.

وقال مضمدان من المكان إن الضحية "عانى جروحا في جسده من جراء تعرضه لإطلاق نار، وقد كان ملقى على الشارع وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه إلى المستشفى بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية القاتل (32 عاما) في مكان الجريمة وهو من سكان "غان نر"، فيما ضبطت المسدس بحوزته.

وادعت الشرطة أن "التحقيق لا يزال في بدايته والخلفية غير معروفة حتى الآن".