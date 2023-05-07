الشرطة الفلسطينية تحقق بملابسات وفاة شابة قرب نابلس

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب إن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق في ظروف وفاة سيدة (23 عاما) في إحدى بلدات جنوب نابلس، وصلت متوفاة للمستشفى الوطني في مدينة نابلس.

توفيت شابة فلسطينية في العشرينيات من عمرها من محافظة نابلس بالضفة الغربية، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاتها، علما أنها نقلت إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب إن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق في ظروف وفاة سيدة (23 عاما) في إحدى بلدات جنوب نابلس، وصلت متوفاة للمستشفى الوطني في مدينة نابلس.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، بغية إجراء الصفة التشريحية عليه.