الحركة الأسيرة: الهجمة على أحمد سعدات تأتي بحجّة توجيه خلايا مقاوِمة من سجون الاحتلال

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن "الهجمة الشرسة" من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعادات، تأتي بحجة توجيه خلايا مقاوِمة من سجون داخل الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قسمي 5 و7 في سجن "ريمون"، ونقلت 3 أسرى إلى زنازين العزل الانفرادي. وأفاد نادي الأسير بأن قوات القمع اقتحمت عدة أقسام في ريمون، وتحديدا الغرف التي يقبع فيها أسرى الجبهة الشعبية، وشرعت بعمليات تفتيش.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان أصدرته مساء اليوم، إنها "تفاجأت صباح اليوم بهجمةٍ شرسةٍ من قوات القمع الصهيونية لسجن ’ريمون’؛ استهدفت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق المناضل القائد أحمد سعادات، وعددا من قيادات الجبهة الشعبية".

وذكرت أن اعتداء الاحتلال جاء "بحجة توجيه خلايا لمقاومة الاحتلال من داخل السجون، وامتلاكها معلومات عن هذه الخلايا".

وأضافت: "إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة ننفي هذه الاتهامات الكيدية، ونعتبرها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة".

ولفتت إلى أن الاحتلال "يريد من ورائها، إيجاد غطاء لاستهداف حياة القائد أحمد سعدات ورفاقه".

وأضاف البيان: "نؤكد أن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في حالة انعقادٍ دائم لمتابعة مستجدات الهجوم بحق القادة والرفاق، وذلك لدراسة الخطوات اللازمة والمناسبة للتصدي لهذه الهجمة المسعورة وهذا العدوان الهمجي، ووضع حد لمحاولات الاحتلال البائسة لتصدير فشله في مواجهة شعبنا في الخارج إلى ساحة السجون من خلال الانتقام من الأسرى العزّل".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب، إن "قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون اقتحم قسمي 5 و7، في سجن ريمون، وأجرت عمليات تفتيش في القسمين، ونقلت القادة أحمد سعدات، وعاهد غلمه أبو قيس ووليد حناتشه للتحقيق والعزل".

وتستعين إدارة سجون الاحتلال عادةً بالوحدات الخاصة، خلال التفتيشات للتنكيل بالأسرى من خلال الضرب، والرش بالغاز السام والمسيل للدموع والنقل والشبح.

ووحدات "القمع" تتبع لإدارة سجون الاحتلال وتستخدم في قمع الأسرى وهي: "ميتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون". ومهمة هذه الوحدات اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية معهم.