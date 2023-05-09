تسعة شهداء ومصابون في غزّة إثر غارات للاحتلال

شهداء ومصابون إثر غارات الاحتلال في غزة، فيما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان مستوطنات "غلاف غزة"، الدخول إلى الملاجئ، وأعلنت الاستنفار حتى مساء الخميس المقبل.

استشهد 9 أشخاص، بينهم قياديون في حركة الجهاد الإسلامي، وأُصيب آخرون، إثر قصف نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيليّ، واستهدف مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظلّ خلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة. وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه، وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل وموزون، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.

وفي بيانها الأوليّ الذي أصدرته، قالت وزارة الصحة في غزة: "عدد من الشهداء والجرحى، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة"، لتؤكّد في بيان ثان، بعيد ذلك "استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في الغارات الإسرائيلية".

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان مستوطنات "غلاف غزة"، الدخول إلى الملاجئ، وأعلنت الاستنفار حتى مساء الخميس المقبل.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، إنه "يقوم الآن بمهاجمة أهداف لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة".

وفي بيان آخر، أعلن جيش الاحتلال، إغلاق معبري بيت حانون و"كرم أبو سالم"، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر.

شقة استهدفها الاحتلال في #غزة، فجر الثلاثاء، في ظلّ أنباء عن استشهاد قيادي في #الجهاد_الإسلامي، كانوا بداخلها. لمتابعة التطورات: https://t.co/W5FlmR9E66 pic.twitter.com/Ou9W5cJg3U — موقع عرب 48 (@arab48website) May 8, 2023

وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في نهاية تقييم للوضع الأمني ومشاورات أمنية، بإغلاق الطرق، والمواقع في المناطق القريبة من السياج الحدوديّ الفاصل، المحاذي للقطاع المحاصر.

وترأس غالانت المشاورات الأمنية التي عُقدت في مقرّ وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ونائبه، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد الجبهة الداخلية.

شقّة استُهدفت في غزّة

تفاصيل أوفى تباعا...