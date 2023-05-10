إصابة 17 طالبا إثر رش غاز الفلفل داخل مدرسة بالرملة

تعرض طلاب في مؤسسة تربوية بمدينة الرملة لغاز الفلفل، وجرى نقل 17 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحقق الشرطة في ملابسات الحاصل.

أصيب عدد من الطلاب في إحدى المدارس بمدينة الرملة إثر رش غاز الفلفل اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء في منطقة 'أيلون' تلقى بلاغا، الساعة 11:51، حول إصابة أطفال 17 طالبا إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مؤسسة تربوية بالرملة، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية ونقلوا إلى مستشفى 'شمير- أساف هروفيه' 17 طالبا أعمارهم 10 – 14 عاما، حالاتهم طفيفة ويعانون حرقة بالعيون".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.