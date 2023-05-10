العدوان على غزة: شهيد شرق خانيونس ورشقات صاروخية على غلاف غزة

الاحتلال يدعي أن القصف المدفعي استهدف منصة إطلاق قذائف صاروخية، لكن تقارير محلية أفادت بأن المستهدفين هم مزارعون

أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة" بعد ظهر اليوم، الأربعاء، ودوّت صافرات إنذار في مدينة أشكلون (عسقلان) وفي "غلاف غزة"، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتوسيعه في سلسلة غارات. وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن المعركة لم تنتهي ويتوقع إطلاق قذائف صاروخية في الساعات المقبلة.

إطلاق رشقة صاروخية من مدينة غزة، اليوم (Getty Images)

نقل مصابان بحالة خطيرة من موقع قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق خانيونس، قبيل ظهر اليوم الأربعاء. ولاحقا، تم الإعلان عن استشهاد الشاب محمد أبو طعيمة، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الغارة نفسها. ويرتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 16 شهيدا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تمت مهاجمة أهداف تواجد فيها مقاتلون من حركة الجهاد الإسلامي. وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في حسابه في تويتر، بعد ظهر اليوم، أنه "حان وقت الاغتيالات".

طائرات بدون طيار إسرائيلية في سماء قطاع غزة (Getty Images)

وخلافا لمزاعم الاحتلال، فإن القصف استهدف مزارعين وليس مقاتلين من الجهاد الإسلامي.

وذكرت تقارير أنه سُمع دوي أربعة انفجارات من جراء قصف مدفعي في منطقة خانيونس. وادعى الاحتلال أن الهجوم استهدف منصة إطلاق قذائف صاروخية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية ثلاث مناطق في شرق القرارة وشرق عبسان الكبيرة وشرق رفح. وذكرت تقارير محلية بنقل إصابات للمستشفى.

الاحتلال يقصف بغزة، اليوم (Getty Images)

وبعد هذا القصف، طالبت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي سكان "غلاف غزة" بالدخول إلى الملاجئ وأماكن آمنة على الفور. ولاحقا، أعلنت الجبهة الداخلية أن بإمكان السكان الخروج من الأماكن الآمنة والملاجئ ولكن عليهم البقاء قريبا منها.

وجاء في بيان للناطق العسكري الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي هاجم سيارة وبداخلها ناشطون إرهابيون في طريقهم إلى موقع إطلاق قذائف صاروخية في خانيونس. وهاجمت قطعة جوية السيارة".

وأضاف الناطق العسكري أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم وسائل لإطلاق قذائف صاروخية للجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة"، ما يعني توسيع نطاق هجمات الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت مواقع في محافظة غزة والمحافظة الوسطة.