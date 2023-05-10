نتنياهو: لا نزال في خضمّ المعركة... غالانت: 400 صاروخ أُطلقت من قطاع غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "لا تزال في خضمّ المعركة"، زاعما أن "الضربة" التي تعرضت لها حركة "الجهاد الإسلامي"، هي "الأشدّ في تاريخها".

جاء ذلك خلال خطابين، أدلى بهما نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، مساء اليوم، الثلاثاء، في حين ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة المحاصَر، الذين استشهدوا في غارات متفرّقة، شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، منذ فجر أمس الثلاثاء، على القطاع إلى 21 شخصا، استشهد 6 منهم اليوم.

وخلال الساعات القليلة الماضية، واصل جيش الاحتلال، قصفه، لأهداف في القطاع المحاصر، بينما تواصِل كذلك فصائل المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقات من الصواريخ، باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.

تفاصيل أوفى تباعا....