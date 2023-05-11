استشهاد شخص متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهاد المواطن غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال (في البطن)، خلال اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم صباح اليوم.

استشهد غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاما)، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، في وقت سابق، اليوم، الخميس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد شهاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (في البطن)، خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم صباح اليوم، الخميس،

ولفتت أنه باستشهاد شهاب ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 141، بينهم 26 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وذكرت مصادر طبية، صباح اليوم، أن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم ومدينة طوباس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين وقوة الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس. واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي، إن طواقمها تعاملت مع مواطنين اثنين وصفت حالتهما بالمستقرة.

وفي طوباس اندلعت مواجهات مماثلة، مما أدى لإصابة مواطنين اثنين أحدهم أصيب في الفخذ مما أدى لحدوث نزيف.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر منذ بداية العام الجاري من جراء استمرار عمليات الاحتلال في المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، تتركز في محافظتي نابلس وجنين.