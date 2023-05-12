الناصرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل الشاب أسامة مروات (24 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة في مدينة الناصرة.

قُتل الشاب أسامة مروات (24 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "توفيق زياد" بمدينة الناصرة، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ كان فاقدا للوعي ووصفت حالته بالحرجة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

67 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 67 قتيلا. بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي زاد أكثر من الضعف.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.