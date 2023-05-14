وادي سلامة: إصابة حرجة لشابة بإطلاق نار؛ اللد: إصابة خطيرة لشاب طعنا

الجريمة لا تزال تضرب في المجتمع العربي؛ شابة في وادي سلامة تتعرض لإطلاق النار وتصاب بجراح حرجة؛ وشاب من اللد يتعرض للطعن ويصاب بجروح خطيرة.

أصيبت شابة (25 عاما)، مساء الأحد، بجراح حرجة، إثر تعرضها لإطلاق نار في بلدة وادي سلامة في منطقة الجليل، فيما أصيب شاب (21 عاما) بجراح خطيرة، من جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد.

وفي وادي سلامة، جاء أن الطواقم الطبية أجرت عمليات إنعاش للشابة ونقلتها إلى مستشفى "زيف" في صفد، وهي بحالة حرجة.

وفي اللد، جاء أن الشاب تعرض للطعن في الجزء العلوي من جسده، ووصل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابة خطيرة، ونقل إلى المشفى لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا مستمرا في أحداث العنف والجريمة، ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 68 قتيلا، بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي زاد أكثر من الضعف.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.