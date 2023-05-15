رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: إجراء جولة إعادة في 28 أيار

تتّجه تركيا الاثنين للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة، على أن يفصل الناخبون في 28 أيار/ مايو بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في 28 أيار/ مايو الجاري، في أعقاب عدم حصول أي منهما على نسبة تتجاوز الـ50% اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

وأوضح أنه بعد فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد، تبيّن أن نسبة المشاركة بلغت 88.92%، وأضاف رئيس اللجنة، أحمد ينر، في تصريحات للصحافيين، أنه مع بقاء حوالي 35 ألف صوت لم تُفرز بعد، حصل إردوغان على 49.51% من الأصوات وحصل منافسه كليتشدار أوغلو على 44.88%.