سموتريتش يوعز للوزارات بالاستعداد لإضافة نصف مليون مستوطن بالضفة

أوعز وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، لمندوبي الوزارات بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة، وفق ما ذكر تقرير في موقع "صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس. ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إنه بالرغم من أنه لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الآن، إلا أن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".