جديدة المكر: طفلة بحالة خطيرة إثر تعرضها للغرق

نُقلت طفلة (6 سنوات) إلى مستشفى نهريا وهي بحالة خطيرة إثر تعرضها للغرق في بركة سباحة بشقة استجمامية ببلدة جديدة المكر.

تعرضت طفلة، تبلغ 6 سنوات من العمر، للغرق في بركة سباحة خاصة بشقة استجمامية ببلدة جديدة المكر، مساء اليوم السبت، وقد وصفت حالتها بالخطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للطفلة، حتى استعادت النبض ثم جرى إيصالها بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأحيلت الطفلة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهي فاقدة للوعي.

وذكر مضمد تواجد في المكان أن "الطفلة كانت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ قدم أفراد عائلتها عمليات الإنعاش لها حتى وصول الطاقم الطبي إلى المكان، إذ عاد قلبها للنبض وعلى الفور قمنا بنقلها إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة".