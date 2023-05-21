حوارة: إصابة جندي في جيش الاحتلال بجراح طفيفة دهسًا

جندي في جيش الاحتلال يتعرض للدهس في بلدة حوارة؛ الاحتلال يعزز قواته في المكان وينصب حواجز في المنطقة ويشرع بعمليات بحث وتمشيط في محاولة للعثور على المنفذ.

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، بجراح وصفت بالـ"طفيفة"، إثر تعرضه للدهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الجندي تعرض لعملية دهس، ولفتت إلى أن المنفذ نجح بالفرار من المكان. وذكرت أن الجندي نقل إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغا حول "هجوم دهس مشتبه به في منطقة قرية حوارة"، وقال إنه سيورد مزيدا من التفاصيل لاحقا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الاحتلال شرعت بعمليات بحث وتمشيط في المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذ، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز في محيط حوارة.

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