اتفاق بين نتنياهو وبن غفير ينهي أزمة الميزانيّة

توصّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، بشأن المبالغ التي يطالب الأخير بها كميزانية لوزارة النقب والجليل.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميرزانيات الوزارات الأخرى.

وينطلق الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

ومساء الثلاثاء، من المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

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