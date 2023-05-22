الاشتباكات في السودان: أكثر من 700 قتيل و6 آلاف مصاب ومليون نازح

كشف المبعوث الأممي أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل نحو 190 طفلا، موضحا أن القتال أدى إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

قُتل أكثر من 700 شخص فيما أصيب 6 آلاف آخرين إثر الاشتباكات في السودان، التي أدت أيضا إلى نزوح مليون شخص؛ حسبما أفادت الأمم المتحدة مساء الإثنين.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بيرتيس، من التداعيات الصارخة للقتال الدائر، معلنا نزوح نحو مليون شخص جراء الاشتباكات التي اندلعت منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسة عقدت لاستعراض التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان.

وقال إن أعمال العنف "التي لا معنى لها" في السودان، تسببت في نزوح مليون شخص من أماكن إقامتهم، بينهم 250 ألفا عبروا خارج حدود السودان.

وكشف أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل نحو 190 طفلا، موضحا أن القتال أدى إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وفي السياق، اتهم بيرتيس الأطراف المتحاربة بأنها "لا تولي اهتماما كبيرا لقواعد الحرب"، لا سيما في العاصمة السودان وإقليم دارفور.

وأردف قائلا "في الخرطوم ودارفور وأماكن أخرى، خاض الطرفان المتحاربان حربهما دون مراعاة كافية لقوانين الحرب وأعرافها"، مشيرا إلى أنه تم تدمير المنازل والمتاجر ودور العبادة ومنشآت المياه والكهرباء أو إصابتها بإضرار.

وعليه، طالب المبعوث الأممي الجهات الفاعلة الإقليمية بـ"استخدام نفوذها مع الطرفين" من أجل وقف القتال.