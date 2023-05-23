إصابات بينها خطيرة باشتباكات مع الاحتلال في نابلس وجنين

أصيب 3 شبان على الأقل بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات بالغاز المدمع وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق في الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة في منطقتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

واحتشدت قوات الاحتلال عند حاجزي بيت فوريك وحوارة في نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس، حيث اقتحمت القوات حي المساكن الشعبية في المدنية.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، فيما اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي نفذت اعتقالات بمناطق متفرقة في نابلس، وإحداها تطال المطارد والقيادي في مجموعة "عرين الأسود" محمد طبنجة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال التي قامت بإطلاق قنابل الغاز صوبهم، ما تسبب بإصابة العشرات في حالات اختناق عولجوا ميدانيا.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية، أوقعت 3 إصابات إحداها خطيرة، وأصيب الشبان بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال عندما كانوا داخل مركبة، فسما أصيب شاب رابع بكسور بعد دهسه من قبل آليات قوات الاحتلال.