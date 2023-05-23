الاحتلال يفجر منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين

اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وحاصرت منزل الشهيد معتز الخواجا، الذي نفذ عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب في التاسع من آذار/مارس الماضي، وقامت بهدمه.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب، الشهيد معتز الخواجا (23 عاما)، في بلدة نعلين قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وحاصرت منزل الشهيد معتز الخواجا، الذي نفذ عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب في التاسع من آذار/مارس الماضي، تمهيدا لهدمه.

الشهيد معتز الخواجا

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة، في حين صدحت مآذن المساجد ببلدة نعلين بالتكبير بالتزامن مع الاقتحام الكبير لقوات الاحتلال البلدة، وحشد الآليات والجرافات العسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، صوب منازل الأهالي في الحارة الشرقية في نعلين، بينما نشر الاحتلال قناصاته على عدة مباني في البلدة.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان المنازل المجاورة لمنزل الشهيد معتز الخواجا على الخروج منها.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد معتز الخواجا، نفذ عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أبيب في آذار/مارس الماضي، أسفرت عن مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة 4 إسرائيليين، قبل أن يستشهد، حيث ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.