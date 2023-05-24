إصابات بينها بالرصاص في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

أطلق المستوطنون الرصاص الحي فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شابين أحدهما بشظايا الرصاص الحي في قدمه وآخر في اليد، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق.

أصيب شابان بشظايا الرصاص الحي بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق إثر هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منازل فلسطينيين في قرية برق شمال غرب نابلس، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين في الجهة الغربية من برقة، وأحرقوا بركسا للأغنام وما حوله من أراض مزروعة بالزيتون، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شابين أحدهما بشظايا الرصاص الحي في قدمه وآخر في اليد، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق.

وفي أعقاب ذلك، وقعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين في محاولة للتصدي للهجوم على المنازل والممتلكات في برقة.