إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

أسفر حادث عمل في "بني براك"، وسط البلاد، عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو 6 أمتار.

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو 6 أمتار خلال عمله في "بني براك"، وسط البلاد، مساء اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان على الأرض وهو فاقد للوعي، إذ جرى إبلاغنا بأنه سقط من علو خلال عمله، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.