اللد: تأجيل المسيرة الثانية لإحياء هبة الكرامة

قال المحامي خالد الزبارقة عن اللجنة الشعبية في اللد "بعد جلسة تقييمية للاستمرار في المسيرة التي كان من المفترض أن تكون يوم 26 أيار/ مايو القادم، أخذنا بعين الاعتبار أمورا كثيرة واعتبارات بينها الاعتبار القانوني

أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة اللد مساء الأربعاء عن تأجيل مسيرة إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة، بعدما كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة القادم.

وجاء في بيان مقتضب للجنة الشعبية في اللد "بعد تقييم كل العوامل القانونية والقضائية وتلقي تقرير المدعي العام للشرطة رأينا أنه من الأفضل تأجيل المسيرة لموعد نحن نختاره وهو 9 حزيران/ يونيو القادم".

ودعت اللجنة الشعبية إلى دعمها وتفهم الضغوط والألاعيب التي تحاك ضد أهل اللد والمدن المختلطة؛ حسبما ورد في بيانها.

وقال المحامي خالد الزبارقة عن اللجنة الشعبية في اللد "بعد جلسة تقييمية للاستمرار في المسيرة التي كان من المفترض أن تكون يوم 26 أيار/ مايو الجاري، أخذنا بعين الاعتبار أمورا كثيرة واعتبارات بينها الاعتبار القانوني خصوصًا بعدما تلقينا رفض الشرطة لإقامة المسيرة في الموعد المذكور".

وأضاف "توجهنا قضائيا ضد رفض الشرطة بواسطة جمعية حقوق المواطن، وفي أعقاب ذلك تلقينا رفضا من المستشار القضائي للشرطة وبناء على تقييماتنا قررنا تأجيل المسيرة إلى يوم 9 حزيران/ يونيو تحت نفس الظروف والشروط التي نراها مناسبة".

وختم الزبارقة بالقول إننا "كلجنة شعبية قمنا بالعمل بإصرار وبشكل حثيث بقدر ما بوسعنا من أجل إنجاح هذه الفعالية، وعليه رأينا من المناسب تأجيلها إلى الشهر القادم، ونحن إذ نطلب تفهم قرار التأجيل بناء على الظروف الموجودة".