نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت: استمرار فرز الأصوات ونسبة التصويت 76.7%

تتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.

بدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس الطلبة، التي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%.

وتتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.

نتائج التصويت وفق الكليات؛

- نتائج الفرز لقاعة كلية العلوم:

كتلة اليسار الموحد: 6.

كتلة الوفاء الإسلامية: 821.

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 579.

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 240.

جانب من فرز الأصوات

- نتائج الفرز لقاعة "شوقي شاهين":

كتلة اليسار الموحد: 6

كتلة الوفاء الإسلامية: 880

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 702

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 262

- نتائج الفرز لقاعة كلية الآداب (عزيز شاهين)

كتلة اليسار الموحد: 4

كتلة الوفاء الإسلامية: 1052

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 802

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 235

والكُتل الطلابية التي شاركت في انتخابات هذا العام هي: كتلة "الشهيد ياسر عرفات" التابعة للشبيبة الطلابية، ذراع "فتح" الطلابي، وكتلة "الوفاء" الإسلامية، وهي الذراع الطلابي لحركة حماس، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية؛ علما بأن كتلة اليسار الموحد (تحالف أحزاب اليسار)، كانت قد أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات، فيما لم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب، وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.

وعدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبا وطالبة.

صناديق الاقتراع قبيل بدء الفرز

وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيما أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

كما كانت الكتل المتنافسة قد أجرت في ما بينها مناظرة انتخابية، أمس الثلاثاء، فيما كانت الكتل الطلابية، قد عرضت أول من أمس، دعايتها وبرامجها الانتخابية.