أستراليا: مبنى من سبعة طوابق يحترق في سيدني والنيران تمتد إلى مبان سكنيّة أخرى

قالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان، إن "المبنى في طور الانهيار فيما بدأ الحريق يمتد إلى مبان قريبة، بما فيها (مبان) سكنية".

طواقم الإنقاذ والإطفاء في مكان اندلاع الحريق (Getty Images)

يحاول أكثر من مئة إطفائي إخماد حريق كبير في مبنى من سبعة طوابق في سيدني، اليوم الخميس، امتد إلى مبان أخرى، وفقا لإدارة الإطفاء.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان، إن "المبنى في طور الانهيار فيما بدأ الحريق يمتد إلى مبان قريبة، بما فيها (مبان) سكنية".

وأفادت خدمات الطوارئ بأن عشرين سيارة إطفاء، وأكثر من مئة عنصر يعملون "لاحتواء الحريق وإخماده" في المبنى الواقع في شارع "راندل"، بالقرب من محطة القطارات المركزية، في سيدني.

وأضافت أن سيارة واحدة على الأقلّ، دُمّرت في الحريق.

وقالت إدارة الإطفاء: "يُطلب من السكان تجنّب المنطقة بينما تتواصل عمليات مكافحة الحريق".

وتُظهر اللقطات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب متصاعدة في السماء على امتداد المبنى، ودخانا كثيفا.

أثناء انهياء جزء من مبنى اشتعلت فيه النيران في #سيدني في #أستراليا. pic.twitter.com/duSzSiUHgp — موقع عرب 48 (@arab48website) May 25, 2023

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