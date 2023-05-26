4 إصابات برصاص الاحتلال الحيّ ومستوطنون يحرقون مركبات شرق رام الله

هاجم مستوطنو مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وهاجموا المزارعين في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينين بجراح متفاوتة الخطورة.

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات بين قريتي ترمسعيا والمغير، شرق رام الله.

وقال عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن مستوطني مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هاجموا المزارعين في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير.

ولفت إلى أن المستوطنين اعتدوا عليهم، وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ270 بالة قش.

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بالرصاص الحي، نُقلوا إثرها إلى المستشفى.

وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، إن "عشرات المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في محيط البلدة، وأحرقوا أربع مركبات فلسطينية مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين".

وأضاف أبو عليا أن "المستوطنين استخدموا الرصاص الحي والحجارة والعصي في هجومهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين مطلقا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين".

وذكر أن أربعة مواطنين أصيبوا بجراح بينهم إصابة بالرصاص الحي في الرأس نقلت للعلاج في المستشفى، فيما البقية كانت إصاباتهم بالحجارة والعصي.

ولفت إلى أن البلدة تتعرض بشكل متواصل منذ سنوات لهجمات من المستوطنين وجيش الاحتلال.

مواصلة إغلاق مدخلَي المغير

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي.

وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يدفعهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

عناصر اللاحتلال تغلق مدخل المغير

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس مواطنا ونجله من القرية، التي تتعرض بين حين وآخر لاعتداءات من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها.

واستشهد الشاب الفلسطيني علاء خليل قيسية (28 عاما) برصاص مستوطن، بعد إطلاق النار عليه في مستوطنة "تينا عومريم" جنوبي الخليل، صباح اليوم الجمعة.