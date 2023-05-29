مصرع عامل من كفر مندا دهسا قرب نتانيا

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا حول تعرض عامل للدهس في ورشة عمل على شارع رقم 2 بالقرب من مدينة نتانيا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة العامل في المكان.

لقي المهندس محتسب زيدان (40 عاما) من بلدة كفر مندا في الجليل، مصرعه بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر تعرضه للدهس خلال تواجده في ورشة عمل على شارع 2 بمساره قرب نتانيا.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا حول تعرض عامل للدهس في ورشة عمل على شارع رقم 2 بالقرب من مدينة نتانيا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة العامل في المكان.

مكان حادث الدهس في ورشة العمل قرب نتانيا

وفتحت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتبين من المعلومات الأولية المتوفرة أن العامل وخلال تواجده في ورشة للعمل على شارع 2 بمساره من معهد "فينغيت"، تعرض للدهس من قبل شاحنة التي تواجدت في المكان، حيث تم توقيف السائق وإحالته للتحقيق.

منذ بداية العام.. مصرع 33 شخصا جراء حوادث عمل

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 33 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.