عملية "حرميش": المنفذون استقلوا سيارة بلوحة ترخيص إسرائيلية مزورة

توثيق عملية "حرميش" يظهر أن مركبة المنفذين تجاوزت مركبة المستوطن وتوقفت في الطريق، وحين أصبحت مركبة المستوطن قبالة مركبة الفلسطينيين أطلقوا النار عليه من بندقية إم 16 فأصابوه بـ7 أعيرة نارية.

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" قرب طولكرم، التي نفذت في وقت سابق، اليوم، وأسفرت عن مقتل مستوطن، استقلوا مركبة مع لوحة ترخيص إسرائيلية مزورة وانسحبوا من المكان، في ظل عدم تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.

ويظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء تحمل لوحة ترخيص صفراء (إسرائيلية)، تقترب ببطء من سيارة سوداء استقلها المستوطن، وعندما أصبحت سيارة المستوطن مقابل السيارة التي استقلها الفلسطينيون، أُطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم انسحبت السيارة البيضاء من المكان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفذين تجاوزوا سيارة المستوطن، وأوقفوا سيارتهم في وسط الشارع، وعندما مرت سيارة المستوطن بجوار سيارتهم أطلقوا النار عليه وانسحبوا من المكان، فيما واصل المستوطن القيادة لمدخل المستوطنة القريب، وفي جسده 7 أعيرة نارية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية للاحتلال أن المنفذين استخدموا بندقة من طراز "إم 16" (M16) لتنفيذ العملية، وانسحبوا شمالا باتجاه جنين. في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مستوطنين في "حرميش" أن مواقع جيش الاحتلال في المنطقة غير مأهولة منذ فترة.