إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

جريمة إطلاق نار في أم الفحم هي الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، تسفر عن إصابة شاب (30 عامًا) بجروح خطيرة.

أصيب شخص بجراح خطيرة، مساء اليوم، الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في منطقة العيون في مدينة أم الفحم.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ووقعت الجريمة في منطقة تجارية مكتظة بالمركبات والمواطنين؛ وتجمهر العشرات من الأهالي في مكان وقوع الجريمة.

ولم تُعرف خلفية الجريمة بعد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها التي وصلت إلى موقع الجريمة، "شرعت في جمع الأدلة في إطار التحقيق الذي تم فتحه لفحص ملابسات الحادث".

وتعتبر هذه الجريمة هي الثانية في مدينة أم الفحم منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ قُتل، يوم الثلاثاء الماضي، محمد عارف جعو (52 عامًا)، بجريمة إطلاق نار، أسفرت كذلك عن إصابة امرأة بجراح متوسطة.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

ومنذ مطلع العام الجاري، أسفرت الجريمة في المجتمع العربي عن مقتل إلى 79 شخصا، بينهم 6 نساء وطفلان.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.