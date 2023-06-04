غرق شاب وفتى في أحد شواطئ قيسارية وحالة أحدهما حرجة

وُصفت حالة الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بالحرجة، في حين وُصفت حالة الفتى الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، بالطفيفة.

غرق شاب وفتى في أحد شواطئ قيسارية، مساء اليوم، الأحد.

ووُصفت حالة الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بالحرجة، في حين وُصفت حالة الفتى الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، بالطفيفة.

ووصل طاقم طبي إلى مكان وقوع حادث الغرق، وأجرى عمليات إنعاش للشاب الذي كان فاقدا للوعي، وجرى إيصاله بجهاز تنفس اصطناعي.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للفتى، الذي لم يكن فاقدا للوعي.

ويأتي ححادث الغرق اليوم، فيما تعرض شابان للغرق في شاطئ "زيكيم" جنوبي عسقلان (أشكلون) المتاخم لقطاع غزة المحاصر، أمس السبت، وقد وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.