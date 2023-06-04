ميسي يوقّع لنادي الهلال ليجاور رونالدو في الدوري السعودي

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه "من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج في مونديال 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس".

يوقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، بحسب ما كشف إعلام سعودي.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه "من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج في مونديال 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس".

وأضافت أن التوقيع سيكون "بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".

وفي السياق نفسه، قال رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، الصديق المقرب من ميسي وعائلته، إن "ميسي سيوقع لنادي الهلال السعودي خلال 50 ساعة"، مشيرا أنه "التقى ميسي في باريس في وقت سابق اليوم"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه.

والخميس الماضي، أكد مدرب فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتيه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي، مشيرا أن الأخير "يشارك السبت (أمس)، في آخر مباراة له مع الفريق".

ويذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

(Getty Images)

ومطلع أيار/ مايو الماضي، كشفت تقارير إعلامية أن ميسي سينتقل إلى السعودية، بموجب عقد بقيمة 522 مليون جنيه إسترليني مع أحد الأندية الشهيرة.

ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصدر سعودي (لم تسمه) أن "ميسي سيوقع عقدا ضخما بقيمة 522 مليون جنية إسترليني، لينضم إلى الموسم المقبل من الدوري السعودي".

وبينما لم يكشف المصدر المقرب عن اسم النادي، إلا أن عدة تقارير غربية تحدثت عن مفاوضات جارية بين ميسي ونادي الهلال السعودي.

واعتبر المصدر السعودي أن "الصفقة مع ميسي أنجزت بالفعل، وستشعل مجددا المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليا في صفوف نادي النصر السعودي".

ولم يصدر حتى مساء اليوم الأحد، أي تصريح رسمي من اللاعب الأرجنتيني أو مسؤولين سعوديين بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية المتداولة.