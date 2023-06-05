إصابة أحد جنود الاحتلال في عمليّة دهس مزعومة في حوّارة

بعيد العملية المزعومة، انتشر جنود الاحتلال في حوارة، وأعاقوا عمل الصحافيين في محيط حاجز حوارة؛ كما أغلقوا شوارع في البلدة وفي محيطها.

أُصيب أحد عناصر جيش الاحتلال، بجراح وُصفت بالطفيفة، إثر تعرّضه للدهس في عملية دهس مزعومة، في حوارة جنوبيّ نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وأغلق جيش الاحتلال حاجزَي حوارة وزعترة، جنوب مدينة نابلس، بعيد تنفيذ العملية المزعومة.

ووُصفت جراح الجندي بالطفيفة، وقد أصيب بالجزء السفليّ من جسده.

وبعيد العملية المزعومة، انتشر جنود الاحتلال في حوارة، وأعاقوا عمل الصحافيين في محيط حاجز حوارة؛ كما أغلقوا شوارع في البلدة وفي محيطها.

وفي بيان أوليّ، قال جيش الاحتلال، إن "جنديا أصيب بجروح طفيفة قبل فترة وجيزة... بعدما صدمته سيارة، ولا تزال ملابسات الحدث قيد التحقيق".

وأشار إلى أن "الجندي المصاب نُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج الطبيّ".