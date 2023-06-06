إيران: الحرس الثوري يستعرض صاروخ "فتاح" الفرط صوتي

شارك قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، وعدد آخر من قادة الحرس الثوري في مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ "فتاح".

استعرض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وشارك قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، وعدد آخر من قادة الحرس الثوري في مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ "فتاح".

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، عبر حسابه على "تویتر"، إن "شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس كشروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع فتاح".

وأضاف حاجي زادة، أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".

وأعلن الحرس الثوري أن هذا الصاروخ البالستي الفرط صوتي، صنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

وأشارت الوكالة إلى أن مدى هذا الصاروخ يصل إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 ماخ، كما أن "الصاروخ الجديد قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء"، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "فتاح" يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعة عالية.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها، بينما تقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على استهداف قطعا بحرية متحركة.