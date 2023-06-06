فلسطينيات | أخبار
06/06/2023 - 09:16

مقتل طفلة بآلة حادة داخل منزل عائلتها بغزة

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، إنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء، على جثة الطفلة مقتولة بآلة حالة داخل منزلها في حي الصبرة جنوب غزة.

مقتل طفلة بآلة حادة داخل منزل عائلتها بغزة

(توضيحية)

عثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة (4 سنوات) مقتولة داخل منزل عائلتها جنوب مدينة غزة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة الطفلة مقتولة بآلة حادة داخل منزل عائلتها بالحي.

وأضافت أنها مع النيابة العامة شرعت بالتحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، إنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء، على جثة الطفلة مقتولة بآلة حادة داخل منزلها في حي الصبرة جنوب غزة.

وأضاف البطنيجي في بيان له، أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث، دون ذكر تفاصيل أخرى.

قطاع غزة جريمة قتل طفلة جثة آلة حادة

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