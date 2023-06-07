اجتماع خليجيّ - أميركيّ في السعوديّة يبحث "زيادة التنسيق" إقليميًّا 

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بحثوا مع نظيرهم الأميركي، أنتوني بلينكين، تعزيز العمل المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.

حث وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، مع نظيرهم الأميركي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، زيادة التنسيق، والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع لهم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وفق بيان للخارجية السعودية.

ووفق البيان "شارك وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية".

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ويضمّ مجلس التعاون الخليجي، كلا من السعودية والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت.

وبحث الوزراء المشاركون، "أوجه تعزيز العمل الخليجيّ المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات"، وفق البيان ذاته.

كما بحث الاجتماع "تعزيز العمل الخليجي الأميركي المشترك، وزيادة التنسيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

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وتطرق الاجتماع إلى "العديد من القضايا السياسية والأمنية، التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف بيان الخارجية أن "الوزراء تبادلوا وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى بلينكن نظيره السعودي في الرياض، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، وفق بيان للخارجية الأميركية.

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ووصل بلينكن السعودية، الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، للاجتماع مع مسؤولين سعوديين ومناقشة التعاون الإستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.