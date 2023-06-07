اقتحام منزل الأسير المحرر فكري منصور في جت المثلث

منصور: "الشرطة صادرت مركبة العائلة الخاصة بالإضافة إلى مصروف العائلة الموجود داخل المنزل، والذي يُقدر بـ2700 شيكل، وأيضًا هواتف أفراد العائلة".

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزل الأسير المحرر فكري منصور من بلدة جت المثلث، إذ تم تخريب ممتلكات داخل المنزل ومصادرة مصروف العائلة والمركبة الخاصة، بالإضافة إلى مصادرة هواتف أفراد العائلة.

وجاء هذا الاقتحام ضمن سلسلة من الاقتحامات لمنازل عائلات الأسرى، إذ اقتحمت الشرطة والقوات الأمنية، أمس الثلاثاء، منازل عوائل الأسيرين المحررين كريم والأسير ماهر يونس في عارة وعرعرة، وظافر جبارين في أم الفحم، والأسير المحرر إبراهيم الطميش في عكا.

وقال الأسير المحرر فكري منصور لـ"عرب 48" إن "الشرطة والقوات الإسرائيلية داهمت، صباح اليوم، منزل العائلة بطريقة همجية جدًا، إذ تم تخريب ممتلكات المنزل وعاثت به فسادًا وخرابًا، وأيضًا الشرطة اقتحمت منزل والدي ووالدتي وقاموا بتخريب الممتلكات على الرغم أن والداي يعانيان من المرض وهما مسنان".

وأضاف منصور أن "الشرطة صادرت مركبة العائلة الخاصة بالإضافة إلى مصروف العائلة الموجود داخل المنزل، والذي يُقدر بـ2700 شيكل، وأيضًا هواتف أفراد العائلة".

وعن الاعتداء على العائلة، قال إنه "اعتدوا عليّ شخصيًا لفظيًا وايضًا جسديًا، وتم احتجازي جانبًا بعد اعتداء كل القوات التي تواجدت بالمنزل بالضرب المبرح، تسببوا لنا وللعائلة بضرر نفسي وجسدي ومادي أيضًا".

وعن أسباب ذلك، أكد منصور أنه "حسب ما تفوهت به الشرطة أسباب ذلك مشاركتي بالمظاهرات الداعمة والمساندة للأسرى، عدا عن الانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وخاصةً مشاركتي في الوقفات المساندة للأسير وليد دقة، والتي تعد وقفة إنسانية مع الأسير المريض".